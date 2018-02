Petra van Esch vierde in Lichte Tour-kür Neumünster

Na een goed optreden in de Prix St.Georges gisteren in de Holstenhallen in Neumünster wat Petra van Esch en Fiji (v. Florencio I) een tweede plek opleverden, moest vanmorgen de amazone genoegen nemen met de vierde plaats. Het paar liep een paar kleine foutjes op en kreeg 70.583%. Friederike Hahn won de strijd om de eerste plaats van haar landgenoot Wolfgang Schade met drie punten verschil.