Petty Vos: ‘Toch de droom van Grand Prix rijden realiseren’

Nadat de OO Seven-dochter Kristy’s Utah V drie veulens op de wereld heeft gezet, besloot Petty Vos de merrie afgelopen zomer weer op de pakken. Eerder bracht ze de merrie al uit op Lichte Tour-niveau. “Ik wil toch heel graag mijn droom om Grand Prix te rijden realiseren en heb Utah daarom weer opgepakt afgelopen zomer. Het is dan wel heel bijzonder om dan zo weer de ring in te kunnen rijden”, vertelt de amazone enthousiast.

Scherper in de ring

In de training zijn Vos en haar trainer Mark van de Donk vooral bezig het het scherper krijgen in de ring. “Dat lukt heel goed, alhoewel het wel wennen is om er in de proef niet zo aan te hoeven rijden”, lacht ze. “Vooral in de galoponderdelen bleef de aanleuning heel fijn, in de draf hadden we nog een enkel wiebeltje. Het gevoel is gewoon goed.” Ze vervolgt: “Ik vind het wel eens moeilijk om in te schatten hoeveel punten ik dan krijg. Vandaag zaten we bij een jurylid op 64% en bij de andere op 68%.”

Opvolging staat te trappelen

Vos hoopt volgend voorjaar haar debuut in de Grand Prix te maken. “Thuis pakt ze de onderdelen goed op, zo piaffeert en passageert ze fijn en ook de eners springt ze. Maar in de ring mag ze nog fijner en scherper, dus voor de Grand Prix ben ik nu nog niet helemaal klaar.” Vos fokte de merrie zelf uit de elite sportmerrie Objection (v. Jazz) en is alweer de tweede zelfgefokte generatie. “Dat de derde generatie er nu tegenover in de stal staat te trappelen als opvolging is erg gaaf!”

Kadervorming

In de Prix St. Georges kwam Anouk Beelen met Derrel (v. Special D) op de hoogste score uit. Zij bleef met 65,46% nipt voor op Gabriëlle Röst-de Groot en Bibi Vita (v. Discovery).

Voor de senioren en U25-ruiters was de wedstrijd in Nijkerk een observatiemoment. Er werden geen kaderscores gereden, maar Robin van Lierop kwam met Cupido (v. Rhodium) wel dichtbij met 68,67%. Jean-René Luijmes stuurde Aswin (v. Sandreo) naar 68,00% en het rode lint.

Anna Venema naar ruim 71%

Juniorenamazone Anna Venema won beide juniorenproeven met The Ritz R&B (v. Rohdiamant). In de landenproef kwam ze zelfs tot 71,15%. De individuele proef leverde haar 67,30%.

Daniëlle Markovic was met Wadley (v. Flemmingh) het meest succesvol in de eerste ZZ-Zwaar-groep. Haar tweede proef was goed voor 60,79% en de winst. In de eerste proef moest ze met 61,36% genoegen nemen met een tweede plaats achter Nicole van Dishoeck en Whinny Sandigo (v. Whinny Jackson).

