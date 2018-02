Philip Rüping’s Clinta en Messenger naar HH Stables

Quentin Judge is met de elfjarige hengst Messenger al aan de start gekomen op het Winter Equestrian Festival in Wellington. De zoon van Montender begon zijn carrière onder Florian Meyer zu Hartum die ook bij Schockemöhle in dienst is. Het paar werd destijds negentiende in de finale op het WK voor zesjarige springpaarden.

Rüping boekte vorig jaar wisselende successen. In de Grand Prix van Wiesbaden werd het paar tweede en wonnen een 1,50m-rubriek in Oldenburg.

Clinta

McLain Ward neemt plaats in het zadel van de elfjarige Clinton-merrie Clinta. De merrie was één van de 4 paarden die Paul Schockemöhle vlak voor de Olympische Spelen van Rio overnam van Alexandr Onischenko. De merrie heeft verschillende ruiters gehad waaronder Daniel Neilson en Henrik von Eckermann voor ze bij Rüping kwam.

Philip Rüping won vorig jaar de Grand Prix in Neumünster en afgelopen zondag tijdens de GP maakte de omroeper bekend dat de schimmel Clinta naar Amerika was verkocht.

Bron St-Georg