Piergiorgio Bucci wint CSI3* Grote Prijs Vilamoura

Bucci reed Heartbreaker vd Achterhoek in 35,75 seconden foutloos over de finish. Op slechts een fractie van een seconde afstand volgde landgenoot Matias Alvaro. In 35,96 seconden finishte hij met Tempo des Brieres (v. Corland).

David Will

De derde plaats was voor de Duitser David Will die Chillert Blue (v. Chacco Blue) in 36,33 seconden over de finish reed. Vierde werd de Fransman Timothee Anciaume met Kiamon (v. Kolibri, 36,42 sec.) en de vijfde plaats was voor de Britse Skye Higgin. Met Ushuaia du Thot (v. Quaprice Bois Margot) finishte zij foutloos in 37,73 seconden.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Worldofshowjumping