Pieter Devos snelt met Espoir naar zege in WB-kwalificatie Bordeaux

Halverwege de tien man sterke barrage zette Pieter Devos met zijn veertienjarige Espoir in foutloze ronde de snelle tijd van 36,53 op de klokken. Het paard stond er scherp aan en Devos kon alle risico’s nemen met zeer korte wendingen. Niemand kon meer aan die tijd komen en Devos pakte overtuigend de zege en een startplek voor de finale in Parijs.

‘Had de punten hard nodig’

“Ik kwam hier in de hoop me te kwalificeren, het was hier een van de laatste mogelijkheden. Ondanks dat ik een goed indoorseizoen heb gehad, had ik de punten hard nodig”, zei Pieter Devos na afloop. Espoir had een wedstrijdpauze gehad en in Leipzig was de ruin terug in de ring. In zijn tweede optreden in de wereldbeker dit seizoen toonde de BWP’er in vorm te zijn.

Twee keer Cornet Obolensky

Marcus Ehning kwam met de hengst Cornado NRW (v. Cornet Obolensky) op de tweede plaats. In de barrage kwam de Duitser met 38,09 anderhalve seconde te kort op Devos. Manuel Fernandez Saro uit Spanje zette de klokken stil op 38,40 seconden en werd met de tweede Cornet Obolensky in de top, Cannavaro 9, derde.

Padinus-zoon Admara 2 snelste vierfouter

De vierde foutloze in de barrage was de Zwitser Paul Estermann met Lord Pepsi (v. Lord Pezi). Carlos Enrique Lopez Lizarazo was de snelste vierfouter met de KWPN’er Admara 2 (v. Padinus) en maakte zo de top vijf vol.

Punten voor Smolders

Harrie Smolders pakte nog vijf punten mee door met Zinius twaalfde te worden. Het paar maakte een springfout in het basisparcours, maar door de snelle tijd konden ze nog de twaalfde prijs meenemen. Ook Jur Vrieling kreeg een balk met VDL Glasgow vh Merelsnest N.O.P. (v. Nabab de Reve) en werd veertiende.

Staut houdt leiding in klassement

Met nog een kwalificatiewedstrijd te gaan, in Gothenburg, heeft Kevin Staut nog steeds de leiding. Henrick von Eckermann en Marcus Ehning staan twee en drie. Harrie Smolders is de beste Nederlander in het klassement op de elfde plaats. Maikel van der Vleuten valt net buiten de top twintig (plaats 21).

Klik hier voor de uitslag.

Stand in de wereldbeker.

Bron FEI