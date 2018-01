Pim Mulder verslaat Marriet Smit met een tiende in hoofdrubriek Drachten

De hoofdrubriek was een 1,40m-parcours op fouten en tijd, waarin 67 combinaties van start gingen. Aan het einde van de rubriek snelde Pim Mulder met de negenjarige Canturano-zoon Ecanto J naar de winnende tijd van 60,70 seconden. Mulder vermorzelde de tijd van de Libanees Emile Karim Fares die op dat moment met Captain Z aan de leiding ging met 62,43 seconden.

o,11 tekort

Marriet Smit-Hoekstra kwam even na Pim Mulder in de ring en gaf met U Bresco Z flink gas. Op de meet kwam ze 0,11 te kort voor de overwinning. Smit had de merrie voor het laatst gereden in juli in het Poolse Wilków, waar het paar vijfde werd in de 3* Grote Prijs.

Debuut Roosendaal voor nieuwe werkgever

De plaatsen vier tot en met zes waren voor de Nederlanders Folkert Kelderman met Heechhiems Erasina VDM, Hilde Woudstra op Titania en Maud Roosendaal met Lord Sandro DDH. Roosendaal debuteerde voor haar nieuwe werkgever De Havikerwaard met de hengst van Lordanos. Ze moest haar zesde plaats overigens delen met Katharina Offel en Amarit D’amour.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Paardenkrant-Horses.nl