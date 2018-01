Pius Schwizer niet te kloppen in Joker-rubriek Basel

Pius Schwizer was zojuist oppermachtig in de vijfsterrren rubriek met Joker in Basel. In het zadel van Balou Rubin R, waarmee hij afgelopen september voor het tweede jaar op rij de nationale Zwitserse titel won, kwam Schwizer maar liefst drie seconden sneller aan de finish dan de concurrentie. Ruben Romp was met de achtste plek de beste Nederlander in dit 1,50m-parcours.