Podiumplekken voor Nederlandse jeugd in Le Mans

Alleen de beste drie combinaties scoorden boven de zeventig procent vandaag in de juniorenkür. Livanos kreeg 71,625% met de NRPS-ruin van Florencio en schreef met ruim een procent verschil de overwinning op haar naam. De wedstrijd in Le Mans, waar de Griekse amazone alle drie de juniorenproeven won, was daarmee een geslaagd internationaal debuut van het paar.

Nederlanders

De Groot kreeg voor haar proef met R.Banderas een score van 70,317% en mocht zich als tweede opstellen voor de prijsuitreiking. Meddens volgde haar landgenote op de voet met een resultaat van 70,075% met Equitop Torricelli (v. Florestan I).

Children

Bij de Children hield Lara van Nek vandaag de Nederlandse eer hoog met een zege met Fariska. Van Nek won de afgelopen dagen ook al de landenproef en de individuele proef met de Florestan-dochter. Koosje Visser werd in deze rubriek derde met Duck (v. Bokkesprong Casjmier).

Pony’s

Fleur Prinsen zorgde met Next Black Magic voor het beste Nederlandse resultaat bij de pony’s. Het duo kreeg 72,500% voor hun kür en werd daarmee derde. De zege in deze rubriek was unaniem voor het Duitse duo Moritz Treffinger en Top Queen H met een score van 77,017%.

