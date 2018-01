Henk van de Pol kan een overwinning bijschrijven op zijn palmares. In de Meydan Welcome Stakes van Abu Dhabi versloeg hij Portugees Luis Sabino Goncalves en Acheo di San Patrigano (v. Ephebe for Ever) nipt met twee tiende van een seconde voorsprong. Dat deed Van de Pol in het zadel van de Numero Uno-zoon Looyman Z.