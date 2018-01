Pool wint onverwacht GP Neustadt op Nederlands gefokte hengst

Mario Stevens dacht dat hij met zijn eigen gefokte Landano OLD (v. Lord Pezi) de overwinning op zak had toen hij foutloos en in de snelle tijd van 37,04 seconden over de finish snelde. Maar Wojciech Wojcianiec bleek met de negenjarige KWPN’er toch nog royaal onder de tijd van Stevens te eindigen. Tegenover St.Georg verklaarde Stevens: “Ik kende Wojcianiec tot dit weekend helemaal niet – je moest dus nooit ruiter en paard uit het oog verliezen.”

‘Het beste paard dat ik heb’

Toch heeft de Pool al de nodige successen met het fokproduct van Voegersbedrijf Harmsen uit Hengelo Gelderland behaald. Het afgelopen jaar was er een tweede plaats in de 3*GP van Ciekocinko, een vijfde plaats in de GP van Opglabbeek en een derde in die van Wilków met Naccord Melloni. Na het winnen in Neustadt vertelde Wojcianiec aan St.Georg: “Hij is het beste paard dat ik heb. Als 2018 zo verder gaat is het optimaal!”

Nederlanders geen rol van betekenis

In Neustadt werd Denis Nielsen derde met de Calido I-hengst DSP Cashmoaker. Piet Raijmakers en Paul van Wylick speelden in de Grote Prijs geen rol van betekenis. Raijmakers kreeg met Van Schijndel’s Double Bee (v. Lord Z) zes strafpunten. Van Wylick liep tegen twaalf strafpunten aan met de Cantos-dochter Cantate.

Klik hier voor de uitslag.

Bron St.Georg