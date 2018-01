Primeur en uitbreiding in kalender De Peelbergen

Naast de gebruikelijke vierdaagse CSI’s met 2*,1* en YH-proeven op het programma worden er diverse meerweekse tours georganiseerd. De New Year Tour duurt twee weken (18 tot 28 januari), net als de Winter Tour van 15 tot en met 25 november. Het geplande CSI in april biedt voor het eerst de mogelijkheid om ook vijfjarige paarden te starten in de youngster tour. Aankomende week komen grote namen als Steve Guerdat uit Zwitserland, Zweeds topruiter Rolf-Göran Bengtsson, Duits eventingfenomeen Michael Jung en van eigen bodem Leopold van Asten aan de start.

Jeugd aan bod

Van 28 juni tot en met 1 juli wordt er tevens een jeugd CSI toegevoegd aan de springkalender. Zowel U25-ruiters als deelnemers voor de categorieën CSIJ, CSIP en CSICH komen aan bod. Hiermee breidt de organisatie de veelzijdigheid van de internationale evenementen op het hippische complex uit. Dit jaar is het Grandorse tevens het toneel van Hippisch Festijn Limburg. Eventingruiters kunnen zich begin mei voor diverse categorieën (CIC1*, CIC2*) inschrijven.

Wereldkampioenschappen

De mensport is eveneens goed vertegenwoordigd in de gemeente Horst aan de Maas. De hippische zone Grandorse is van 19 tot en met 22 april het decor van een internationale menwedstijd, waarna in augustus het wereldkampioenschap voor enkelspan paarden en het wereldkampioenschap paramennen verreden wordt (28 augustus tot en met 2 september.) Hiermee heeft de organisatie van de internationale menwedstrijden een primeur te pakken. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de mensport dat beide wereldkampioenschappen gelijktijdig op dezelfde locatie worden georganiseerd.

Bron: Persbericht