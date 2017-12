QP Castellane overtuigend naar winst bij zevenjarige hengsten

QP Castellane maakte in de eerste lijn gelijk al een galopsprong minder. Met risico in zes heel grote galopsprongen ging het naar een grote oxer, maar de balken bleven liggen. Zoveel haast als Vereecke overal had, hij kreeg zijn hengst toch mooi rustig de dubbelsprong in, waardoor ook de uitsprong onberoerd bleef. Met nul strafpunten in 39,41 seconden was Castellane niet bij te benen.

Top drie

Jan van Dyck was met Eristoff Van De Zuuthoeve (v. Ogano Sitte) goed voor de tweede en laatste foutloze barragerit. Het duo mocht zich met 42,04 seconden op de klok als tweede opstellen. De derde plaats was voor een hengst die veel indruk maakte met zijn galop en manier van springen: Kafka vd Heffinck. De zoon van Calvaro werd gereden door Joe Clee en eindigde met vier strafpunten in de barrage op de derde plaats.

