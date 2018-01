Ranking-proef Drachten voor Daan van Geel

Meer dan 60 ruiters begonnen aan de 1,50m-rubriek direct op fouten en tijd. Halverwege de rubriek was de Braziliaanse snelheidsspecialist Marlon Modolo Zanotelli met de Indorado-zoon El Dorado ruim onder de tijden van Jur Vrieling en Gerco Schröder gedoken. Vrieling stond op dat moment op kop met Dallas VDL (v. Douglas) in 62,80 seconden en Schröder had met Glock’s Debalia (v. Numero Uno) 63,13 op de klokken gezet. De Braziliaan noteerde 59,82 seconden. Vrieling en Schröder zouden uiteindelijk vierde en vijfde worden.

Van Geel snel op Djam

Daan van Geel had zijn tienjarige Djam op scherp staan en wist aan het einde van de groep toch nog een hap van Zanotelli’s tijd af te rijden. Van Geel zette 58,63 op het scorebord en won de rubriek. De Drent vertelde eerder aan Horses dat zijn doel het Nederlands kampioenschap was, “maar dat is nog afwachten of dat haalbaar is”. Met de overwinning is wel degelijk een goede stap gezet.

De Duitser Harm Lahde reed de Holsteiner Oak Grove’s Celebrity (v. Cassini II) naar het derde geld.

