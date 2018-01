Recordscore voor Laura Graves in Grand Prix Freestyle in Wellington

Laura Graves is sinds haar rentree met de bruine ruin goed op dreef. Afgelopen week scoorde het duo bijna 80% in de Grand Prix voor de wereldbeker in Wellington. De vijfkoppige jury was het roerend met elkaar eens en plaatsen Graves, net als bij hun vorige optreden, weer unaniem op de eerste plek.

Rillerig

Omdat Verdades wat rillerig kan zijn, liep Graves drie keer per dag met de zestienjarige ruin over het terrein om hem te laten wennen aan onder andere wapperende vlaggen. Deze voorbereiding bleek goed zijn vruchten af te werpen. “Hij leek goed op zijn gemak in de ring”, zei Laura nadat zij de winderige wedstrijdbaan verliet.

