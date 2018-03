Renstal Godolphin verslaat renstal HH Aga Khan

Deze race beloofde een rematch te worden voor Winter Lightning, Rayya en Expressiy die in deze volgorde eerder al finishten in de UAE 1000 Guineas over 1600 meter en in de UAE 1000 Guineas Trial over 1400 meter.

Topvorm

Deze keer was het echter Rayya (Tiz Wonderful x Spread) die heel makkelijk met de eer ging strijken voor Expressiy en Winter Lightning van renstal Godolphin (de renstal die eigendom is van Sheikh Mohammed bin Rsashid al Maktoum). Voor de overige deelnemers werd het alweer duidelijk dat deze paarden in topvorm verkeren.

Paard HH Sheikh Mohammed versus paard HH Aga Khan: een Engels/Frans onderonsje

Met grote internationale belangstelling werd uitgekeken naar de Nad Al Sheba Trophy over 2810 meter op de grasbaan die met 200.000 dollar werd gesponsord door de Al Naboodah Civil Engineering.

In deze race startte de tweevoudige Dubai Gold Cup winnaar Vazirabad (Manduro x Visorama) van HH Aga Khan samen met zijn stalgenote Canndera. Vazirabad werd vanuit Frankrijk door trainer Alain De Royer Dupré ingevlogen om voor deze race te kunnen acclimatiseren en als voorbereiding op de derde deelname aan de Dubai World Cup races op 31 maart a.s.

Rare Rhythm (Dubawi x Demisemiquaver) de zesjarige tegenstander van formaat en eigendom van Godolphin werd door Charlie Appleby vanuit Engeland ingevlogen.

Zowel Rare Rhythm als Vazirabad koersten makkelijk en met nog 400 meter te gaan verkoos Vazirabad het spoor aan de reling en liepen de paarden naast elkaar. Rare Rhythm onder jockey William Buick was echter de sterkste en won met 1 ¾ lengten voor Vazirabad onder jockey Christophe Soumillion en de derde aankomende Sheikzayedroad. Natural Scenery en Red Galileo, de overige twee deelnemers van Godolphin, finishten als vierde en vijfde.

De laatste bijeenkomst van het Dubai World Cup Carnival is de Super Saturday op 10 maart a.s., de generale repetitie voor de Dubai World Cup op 31 maart a.s.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl