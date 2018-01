In mei vorig jaar raakte Atterupgaards Orthilia van Agnete Kirk Tinggaard geblesseerd, waardoor de amazone deelname met de Gribaldi-dochter aan het Europees kampioenschap in Gothenburg aan zich voorbij zag gaan. Vier maanden later kon de Deense Grand Prix-amazone de training weer oppakken. Inmiddels staat het rentree in de ring gepland voor volgend weekend.