Rhodium zelf werd op jonge leeftijd uitgebracht door Hans Peter Minderhoud en eindigde onder andere op de zesde plaats op het Wereldkampioenschap voor zesjarige dressuurpaarden. Daarna nam Diederik van Silfhout de teugels over en was met de hengst succesvol tot in de Lichte Tour. In 2004 werd hij via eigenaresse Rieneke Fokker verhuurd naar Schotland. Een bewezen dressuurhengst ontbrak nog op het hengstenstation van Wentink.

Fokkerij

Als vader van onder meer Capri Sonne Jr. van Laura Tomlinson, Grand Prix-paarden Azzurro (van Daniëlle van Mierlo) en Cupido (van Robin van Lierop) en WK-paard Ferrero (Jennifer Sekreve) dekte Rhodium het eerste jaar een redelijke hoeveelheid merries. “Daarna liep dat helaas behoorlijk terug, hoewel hij hier een paar talentvolle nakomelingen heeft. Vorig jaar hebben we hem nog AES laten keuren, maar dat maakte weinig uit. De fokkers kijken hier liever naar Duitse hengsten”, vertelt Wentink.

Terug naar Nederland

Met Rhodium, die dit jaar twintig jaar oud wordt, gaat het erg goed. “Hij is fit en in goede gezondheid. Het eerste jaar dat hij hier was is hij nog gereden en in de Lichte Tour uitgebracht, maar inmiddels is hij natuurlijk een dagje ouder en hoeft hij niet meer gereden.” De kans dat hij binnenkort terug komt naar Nederland is erg groot. “We zijn al aan het kijken hoe, wat en wanneer”, aldus Wentink.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl