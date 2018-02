Richard Spooner’s Cristallo gaat met pensioen

Veertien jaar geleden reed Spooner de Holsteiner voor het eerst de ring in. “Ik heb altijd gezegd dat hij het me zou laten weten als hij niet meer wilde”, vertelde de Amerikaan aan The Chronicle of the Horse. “Hij trok er niet meer zo hard aan als tevoren. Voor mijn gevoel is hij nu te makkelijk te rijden, dat is misschien de beste manier om het uit te leggen.”

Bijzondere band

Spooner legt uit dat toen Cristallo een jaar of veertien werd, ze beste vrienden werden. “Dat was voor mij het beste moment, toen hij en ik werden wie we zijn. Dat was voor mij een heel dierbaar moment omdat ik zo’n band met hem ontwikkeld had.” Cristallo mag nu, samen met Spooner’s voormalige toppaard Robinson (v. Raphael), dertig jaar oud, gaan genieten van zijn pensioen.

Bron: The Chronicle of the Horse