Rien van der Schaft: ‘Goed dressuurrijden is géén gecontroleerde spanning’

“Bij paardrijden bestaan géén nieuwe inzichten”, begon Van der Schaft het seminar. “Voel je iets voor het eerst, dan kun je er zeker van zijn dat iemand dat honderden jaren geleden ook al heeft gevoeld.”

Bij elk paard draaide Van der Schaft om te beginnen hetzelfde riedeltje af. Het begint allemaal met ontspanning en het voorwaarts-neerwaarts naar voren rijden tegen de hand, op weg naar verbinding. Een paard dat met impuls door het lijf over de rug beweegt, neemt aanleuning.

Achter of voor de loodlijn

“Achter, voor of aan de loodlijn is maar één van de aspecten. Het gaat er maar om dat een paard de voorwaarts-neerwaartse tendens heeft. Kan je ook ‘over de rug gaan’ noemen. Of een ‘positieve tendens’ in de goede richting.”

Activiteit en ontspanning

Het zich willen loslaten van een paard noemde Van der Schaft één van de belangrijkste uitgangspunten voor iedereen bij het paardrijden. Hij waarschuwde nog maar een keer: “Goed dressuurrijden is geen gecontroleerde spanning! Het is een combinatie van activiteit en ontspanning. Dan is dressuur een kunst, anders is het behelpen. Dat zie je precies hetzelfde bij andere topsporters in andere sporten op hun beste momenten.”

Bron: KNHS