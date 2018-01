“Ik heb een beetje gemende gevoelens over de Grand Prix. Er zijn een aantal dingen die ik hoopte uitgekomen en waren positief, maar er waren ook een paar prestaties die tegenvielen.”

Voortgang

Over de toekomst zegt Van der Schaft: “We zetten eigenlijk hetzelfde traject voort, maar met een aantal nieuwe paarden. Een dalende lijn is niet leuk om te zien, maar er zit voortgang in en we zijn een goede weg ingeslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl