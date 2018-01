Ritme en regelmaat werkt voor Bo Oudhof

Met haar harmonieuze en strak afgewerkte proef wat het B-kaderlid Young Riders te overtuigen. Zelf zegt ze de steeds constantere prestaties vooral te danken zijn aan de gestructureerde trainingen van Alex van Silfhout en Monique Peutz. Iedere twee weken krijgt de amazone een specifieke taak mee waaraan ze moet werken tot de volgende training. Afgelopen woensdag was dat de houding van haar paard Colt Sollenburg beter te krijgen en de oefeningen scherper inzetten. “Ik had Colt nu zo fijn omhoog in de houding en van de hand af dat zelf ons normaal gesproken moeilijkste oefening, de series, nu onze makkelijkste oefening was”, vertelt ze trots.

Zwiggelaar wint ZZ-Zwaar

Behalve een Young Riders-rubriek werd er vanochtend ook ZZ-Zwaar verreden in Tolbert. Deze rubriek kende weinig hoogtepunten. Met een score van 63,57% won de achttienjarige Zoë Zwiggelaar, die in een interview met De krant van Midden-Drenthe haar doel onthult om in 2024 aan de Olympische Spelen deel te nemen, met haar paard Fidarsi Rossi (v. Sergio Rossi). Dominique Veenstra werd tweede met A H B Pearl (61,57%) en Stephanie Berends eindigde met Sipko’s Enrico als derde (60,43%)

Bron: Paardenkrant-Horses.nl