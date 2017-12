Róbert Ács verkoopt twee Grand Prix-paarden

Mer de twaalfjarige Rubin Royal-zoon Rasputin was Róbert Ács lid van het Hongaarse team dat na lange tijd weer deelnam op de Europese Kampioenschappen in Gothenburg. Sinds begin 2016 bracht de Hongaar de ruin uit op Grand Prix-niveau. Rasputin wordt in Zwitserland schoolmaster.

Flash Dancer naar Luxemburg

De in Zweden goedgekeurde hengst Flash Dancer kwam ook begin 2016 in de stallen van Róbert Ács. De twaalfjarige hengst was eerder actief onder de Zweedse junior amazone Esther Kotton. Dit voorjaar debuteerde Ács met de hengst in de Zware Tour. Flash Dancer werd naar Luxemburg verkocht.

Jonge aanwas

Róbert Ács heeft nog drie Lichte Tour-paarden in opleiding, de negenjarige Sol de Espana (v. Fidertanz), het voormalige WK-paard Bilan 3 (v. Boccelli) en de achtjarige Qatar (v. Quaterback).

Bron Eurodressage