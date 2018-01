Robert Vos wint eerste Medium Tour in tweede week Drachten

Vanderhasselt was de enige buitenlander in de top drie. De Belgische ruiter liet de ruin van Jokinal de Bornival in 30,86 seconden over de eindstreep galopperen en Vos deed dat met Scotch in 29,53 seconden.

Top vijf

Daan van Geel maakte met Escobar de top drie compleet. De zoon van Air Jordan bleef dubbel foutloos en kwam in 31,26 seconden aan de finish. Marriet Smit- Hoekstra volgde met Wimphof´s Hinde (v. Berlin) in 31,43 seconden en mocht zich als vierde opstellen voor de prijsuitreiking. De top 5 werd verder compleet gemaakt door Katharina Offel met Amarit d’Amour (v. Ashby). De Duitse amazone kwam in 31,54 seconden aan de finish.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl