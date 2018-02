Robin Bernoski: ‘Nog wel een kunst om aan elkaar te plakken’

“We hadden de Inter I thuis wel geoefend en dat ging heel goed. Maar om de proef voor het eerst in de ring te rijden is toch nog best wat anders”, legt Robin Bernoski uit na zijn debuut in de Intermédiaire I. “Met de hele pirouettes en de serie om twee is deze proef toch een stuk moeilijker dan de Prix St. Georges.”

Raak

“Maar eigenlijk ging het heel goed en we hadden weinig grote dingen. De hele pirouettes gingen goed, misschien nog wel makkelijker dan de halve pirouettes”, vervolgt de ruiter lachend. “En de tweeërs waren wel raak maar een beetje gespannen. Over de draftour ben ik tevreden en hoewel er zeker nog winst valt te behalen ben ik er voor de eerste keer heel blij mee.”

Andere plannen

Ondanks dat Bernoski met zijn leeftijd van 19 jaar nog een aantal jaar bij de young riders kan rijden, heeft hij andere plannen. “Het is de bedoeling om binnenkort Inter A, B en II te gaan starten en afhankelijk hoe dat gaat richting de Grand Prix U25 te werken. Mocht het goed op z’n plek vallen, dan vind ik super leuk om met Velazquez U25 te rijden. Maar het is niet dat het per se moet, anders heb ik een heel fijn young riders-paard aan hem.”

Aan elkaar plakken

Zowel voor Bernoski als de schimmelhengst is het Grand Prix-werk nieuw. “De piaffe is al heel mooi en de passage gaat steeds beter, maar het is nog wel een kunst om aan elkaar te plakken. Inmiddels zijn we bij zo’n zes à zeven eners en dat bouwen we rustig uit. Ik heb het nog nooit gereden en Velazquez heeft het nog nooit gelopen maar ik vind het super leuk om te doen. Als het op z’n plek gaat vallen is het een leuke nieuwe uitdaging waarin ik mezelf als ruiter door kan blijven ontwikkelen.”

Indoorkampioenschappen

Maar eerst staat voor de combinatie nog de KNHS Indoorkampioenschappen young riders, over twee weken in Ermelo, op het programma. “Tot die tijd doen we even geen piaffe en passage en gaan we ons focussen op de series om de drie, vier en de halve pirouettes.”

Leijser volgt

Jessica Leijser en Djambalaya (v. Santano) noteerden met 65,81% de hoogste score in de Prix St. Georges. In het gecombineerde Lichte Tour-klassement betekende dat de tweede plek. De Inter I van Tristan Tucker en Jewel’s Sir Weihbach (v. Sir Donnerhall, uit topmerrie Weihegold van Isabell Werth) werd beloond met de derde score van 65,74%.

Van den Dries en Maertens

In de gecombineerde rubriek Intermédiaire A en II was Denise van den Dries de beste. Zij reed haar eigengefokte De Vito (v. Oscar) in de Inter A naar 62,13%. Met een score van 67,39% wonnen Saskia Maertens en Legend Of Loxley (v. Lord Loxley) de Grand Prix. De Britse amazone Claire Gallimore reed met de merrie Annette Ballerina (v. Scandic) de Grand Prix U25 en mocht met een score van 64,68% het rode lint ophalen in het gecombineerde Grand Prix-klassement.

