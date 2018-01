Robin van Lierop: ‘Alles gebeurde, echt genieten’

“Voor mijn gevoel was het rijtechnisch een van onze beste proeven ooit”, reageert Robin van Lierop enthousiast. “Ik dacht dat we misschien nu over de 75 procent heen zouden gaan maar dat lukte net niet. Maar ik ben super tevreden met deze score en de juryleden waren het ook mooi met elkaar eens.”

Exact dezelfde rit

Als enige dingetje in zijn foutloze proef noemt Van Lierop het binnenkomen, dat iets mooier had gekund. “Verder bleef Finja de hele proef zó mooi voor me met haar oren gespitst. Iedere hulp kwam door en alles gebeurde. Echt genieten! Hopelijk doet ze het ook zo op het NK. Als ik daar exact dezelfde rit kan rijden ben ik helemaal blij.”

Ei van Columbus

“Als jong paard was het nog niet altijd simpel”, blikt Van Lierop terug. “Finja heeft een hard van goud maar ik moest creatief zijn en heb er behoorlijk wat voor moeten doen. Ze kon de ene dag het gevoel geven dat ik het ei van Columbus had en de volgende dag dacht ik: waar is het? Maar inmiddels kennen we elkaar door en door. Ik hoef haar in de training alleen maar lekker los te houden en te zorgen dat ze plezier in het werk houdt. En af en toe pakken we een oefening mee.”

Grand Prix-werk

Inmiddels heeft Van Lierop met de vosmerrie een begin gemaakt met het Grand Prix-werk. “De piaffe en passage doet ze mooi gedragen en op eigen benen en ze springt mooie eners met grote wissels. Door het Zware Tour-werk heeft Finja meer kracht ontwikkeld en ze zou al een Inter II-proef kunnen lopen. Maar nu we met regelmaat in Nederland goede scores halen, wil ik met haar van de zomer graag een paar internationale wedstrijden in de Lichte Tour rijden en dan Cupido meenemen voor de Grand Prix.”

De Vries en Van Boxmeer ook boven de 70

Naast Van Lierop wisten ook de nummers twee en drie een score boven de 70 procent te noteren. Mara de Vries reed Dornenstern (v. Danone I) naar 72,65% en de tweede plaats. Sandy van Boxmeer – Westerhuis en Earth Wind and Fire (v. Lord Loxley) volgden met 70,96% op de derde plaats.

Inter I voor Van Cranenbroek, GP voor Van Vught

Naast de selectierubrieken kwamen twee kleine groepen Intermédiaire I en Grand Prix aan de start. Ilse van Cranenboek en Emerald S (v. Ampère) wonnen met een score van 71,15% met overmacht de Inter I. Cindy van Vugt debuteerde met Bingo (v. Goodtimes) in de Grand Prix en reed de hoogste score van 64,84% bijeen.

Klik hier voor de uitslagen.

