Rodrigo Lambre stuurt KWPN’er Coleman naar zege in WC-qualifer

In het Mexicaanse Guadalajara liep de KWPN’er Coleman onder Rodrigo Lambre naar de overwinning in de 1,50m-kwalificatie voor de wereldbeker. Het fokproduct van Bosman van de Most uit Slagharen was een van de twee foutlozen in de barrage. Jamie Barge was met Luebbo (v. Lord Pezi) de andere nuller maar ruim zes seconden langzamer.