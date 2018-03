Rodrigo Lambre wint met Chapilot openingswedstrijd week 8 Wellington

Rodrigo Lambre zei na afloop: “Ik had een lichtere klasse verwacht, maar dat was het niet. Het was een zwaar parcours. Met de groep goede ruiters die aan de start kwamen had ik meer in de barrage verwacht. Normaal is er niet maar één die foutloos blijft in de barrage. Gelukkig was ik diegene.”

Nieuw paard Polle

Lambre voerde het veld van acht barragekandidaten aan met de elfjarige Chapilot. Als tweede combinatie zette hij het winnende resultaat op het scorebord. Karen Polle ging hem vooraf en liep een balk op, maar was wel een halve seconde sneller dan Lambre. Polle had haar nieuwe paard Sari onder het zadel. Onder naam G&C Unicstar de L’Aumone liep het paard Grand Prix met de Spanjaard Sergio Alvarez Moya.

Een Braziliaan en twee Ieren

De derde plaats ging naar Jose Roberto Reynoso uit Brazilië die op Tanita de Galeste (v. Calvaro) ook vier strafpunten kreeg. De Ierse ruiters Brian Cournane met Penelope Cruz (v. Ustinov) en Shane Sweetnam op Kirschwasser SCF (v. Amaretto d’Arco) maakten de top vijf vol.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht