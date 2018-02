Rodrigo Pessoa pakt winst in CSI2* Grote Prijs WEF

In de barrage, waar 12 van de 45 deelnemers zich voor kwalificeerden, bleven slechts drie combinaties foutloos. Pessoa was met zijn tienjarige ruin de snelste in een tijd van 36,11 seconden.

Genn

De Duitser Wilhelm Genn, die regelmatig in de prijzen rijdt in Wellington, werd tweede. Met Dieta (v. Ukato) finishte hij in 37,28 seconden.

Wilton Porter

De derde plaats was voor Wilton Porter met Delinquent JX (v. Darco). Zij reden in 39,33 seconden foutloos rond. Porter was erg blij dat hij en zijn jongere broer Lucas het beiden tot de barrage schopten terwijl Jeroen Dubbeldam, hun trainer, niet aanwezig was.

Wilton: “Deze tweesterren wedstrijden zijn perfect voor mij en Delinquent JX. Hij presteert erg consistent, waar ik trots op ben. Ook is dit de eerste week dat mijn broer en ik hier zonder de aanwezigheid van Jeroen rijden, dus ik ben trots op het feit dat hij ons heeft kunnen leren om het zelfstandig te doen.”

