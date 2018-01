Roerink en Flanell beste LT-combinatie op subtoptweedagse

Roerink noteerde op zaterdag met de elegante Flanell al een mooie score van 70,44% in de Prix St. Georges. Daarmee zat ze ruim twee procent boven Philip van Ommen die met President’s Denver tweede werd met 68,24%. Nars Gottmer complementeerde de eerste dag de top drie van de Prix St. Georges. Zijn proef met Dicaprio Swing was goed voor 64,26%.

Op zondag kwam een groot deel van het deelnemersveld van zaterdag wederom aan de start en ook nu weer pakte Veronique Roerink met Flanell de winst in de Prix St. Georges. Hun proef werd ditmaal zelfs beloond met een score van 72,72% en daarmee zette Roerink haar concurrentie op een flinke afstand. Gabrielle Rensink wist met haar proef met de stoer dravende Edson nog het dichts in de buurt van de score van Roerink te komen. Met 69,85% werd ze tweede. Ryu Kuroda, de Japanse leerlinge van Imke Schellekens-Bartels, werd derde met Imke’s Bellâtre (65,88%).

De Boer beste Inter I combinatie

Phillip van Ommen reed op zondag met President’s Denver een Intermédiaire I-proef, nadat hij de dag ervoor Prix St. Georges had gestart, en ditmaal mocht hij een oranje lint komen ophalen (68,16%). Nakita de Boer en Eastend’s Coen werden nu tweede (65,44%), nadat ze op zaterdag nog de Intermédiaire I wisten te winnen (64,12%). Zoë Schipper werd toen tweede. Ze stuurde Venice naar 63,16%. Overall was De Boer de beste in de Intermédiaire I.

Zwiggelaar kent mindere tweede dag

Waar Zoë Zwiggelaar zaterdag met Fidarsi Rossi (v. Sergio Rossi) nog de winst pakte bij de Young Riders, ging het zondag in de Landenproef wat minder en moest ze het stellen met een zevende plaats. Diana van de Bovenkamp won ditmaal, nadat ze op zaterdag met Evita Ronia nog derde werd achter Romy Vreugdenhil en Patrick. Hiermee was Van de Bovenkamp tevens over twee dagen de beste Young Riders combinatie.

Vincourt-Krom overall winnares ZZ-Zwaar

Nadat Annemieke Vincourt-Krom na twee dagen trainen met Sönke Rothenberger tijdens de door haar georganiseerde clinics in Assen al zaterdag een heerlijke ZZ-Zwaar proef reed en won met dik 70%, was het vuur zondag toch iets uitgeblust bij Fimosa. De proef was echter nog steeds veruit de beste en met 66% was ook hier het oranje lint voor Vincourt-Krom en Fimosa. Ook de extra prijs voor beste ZZ-Zwaar combinatie was voor hen.

