De Ronde en Chardon openen met tweede en derde plaats in Bordeaux

Bram Chardon was de eerste Nederlander die in Bordeaux in de ring kwam. De wereldbekerdebutant stuurde zijn vierspan uiterst snel door de poortjes, maar nam onderweg drie balletjes mee. Hij eindigde in een tijd van 163,55 seconden (148,55 plus 15 strafseconden) op de vijfde plaats.

Snelste tijd voor De Ronde

Voormalig wereldbekerkampioen Koos de Ronde dook direct na Bram Chardon ook onder de 150 seconden (148,06), maar hij reed één balletje van een kegel. Zijn eindtijd kwam uit op 153,06 seconden die bleef staan tot de laatste starter Boyd Exell. Want het span van IJsbrand Chardon tikte ook een balletje van de kegel en was drie seconden langzamer dan De Ronde. De kampioen van 2016 werd hiermee derde.

Exell stevent af op prolongatie titel

Favoriet Boyd Exell bleef als enige foutloos en stevent af op prolongatie van zijn wereldbekertitel. De Australiër finishte in 150,28. Voor de finaleomloop, die vanmiddag wordt verreden, heeft Exell 1,39 seconden voorsprong op Koos de Ronde en IJsbrand Chardon moet ruim drie seconden inhalen.

