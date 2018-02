Rothenberger’s Deveraux met pensioen

In 2007 won de zoon van De Niro een gouden medaille tijdens het wereldkampioenschappen in Verden. Deze medaille won de ruin onder Miranda Rongen, wie hem kocht toen hij slechts drie weken oud was. Het duo kwam uit voor het Duitse team, omdat Deveraux in staat geschreven bij Oldenburger-verband. In 2007 werd het podium van het WK gevuld door Deveraux, Ucelli T (met Hans Peter Minderhoud) en Uzzo (met Patrick van der Meer).

Europees kampioen

Vlak na het wereldkampioenschap werd Deveraux verkocht aan de familie Rothenberger. In 2009 op het Europees kampioenschap in Ermelo pakte het duo Deveraux en Sanneke Rothenberger meteen drie gouden medailles. Het succes zette zich voort in 2011 bij de Young Riders. Opnieuw waren er drie gouden medailles voor de combinatie tijdens het EK in Broholm.

Blessureleed

Al in 2012 maakte het duo de overstap naar de U25, maar in 2013 sloeg het blessureleed toe. Hierdoor kwam de combinatie in 2013 en 2014 weinig in de wedstrijdring. In 2015 was het duo weer helemaal terug aan de top door op het eerste EK U25 in Hagen weer drievoudig goud te winnen.

Senioren

Op CDI Darmstadt in 2016 maakten Sanneke en Deveraux hun debuut bij de senioren in de Grand Prix. In de kür op muziek overschreden ze al de 75%-grens, maar daarna sloeg het blessureleed opnieuw toe. Aan Eurodressage liet Sanneke weten dat het herstel van Deveraux langer duurde dan ze had verwacht. De ruin gaat nu van zijn welverdiende pensioen genieten samen met Paso Doble.

