Royal Dallas beste bij vijfjarigen

De Royal Doruto-zoon kreeg achten voor zijn galop, gedragenheid en souplesse en een 8,5 voor algemene indruk. Mara de Vries vond Royal Dallas maar liefst een negen waard na het overrijden. Vorig jaar december wist deze combinatie ook al de Pluvinel-competitie te winnen.

Negens

Slechts één puntje minder was er voor Italo (v. Fürstenball) gereden door Saskia van Es. De hengst kreeg voor zowel zijn draf als voor zijn gedragenheid en souplesse en negen. Deze Italo heeft erg veel sport in de moederlijn. Alle broers en zussen van Italo’s moeder Whitney lopen M of hoger in de sport, waarvan halfzus Ulissa succesvol Lichte Tour liep onder Benjamin Bakker.

Overrijden

Inanda kreeg net als Italo 85 punten toegekend van Mara de Vries. De Rock Forever-dochter liep naar 164 punten met Marlou de Ruyter in het zadel. Ook Ipradin S (v. Don Tango B) uit de moeder van Guardian S mocht in de finale lopen, maar werd door Kim Koolen niet gestart. De merrie had een mooi constant punten lijstje vol met achten en met een negen voor haar draf.

Gedeelde vijfde

Zowel de tweede bezichtigingshengst Illusionist M als Isaluca la Haya kwamen op een eindtotaal van 77 punten. De Charmeur-zoon Illusionist werd voorgesteld door Nina van Mook. Voor de halfzus van o.a. Feloek la Haya en Houdini la Haya was gisteren de eerste keer dat ze van huis ging. Onder Olga Boucher liep de Apache-dochter naar een vijfde plaats.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl