“Eigenlijk zou Seth drie maanden naar Wellington gaan met twee of drie paarden. Omdat dat ons toch een iets te groot avontuur leek, besloten we het kleiner aan te pakken. Seth is er nu twee weken om Yvonne te begeleiden en het plan is dat dat in Maart nog een keer gebeurt.”

‘Heel seizoen’

Boschman is nog geen week in Wellington, maar het smaakt nu al naar meer. “Als dit goed bevalt, gaat Seth volgend jaar misschien wel het hele seizoen naar Wellington. Het is tegelijkertijd een mooie kans om onze klantenkring uit te breiden en de handel voor goed afgerichte paarden te vergroten.”

‘Ik en Marieke blijven gewoon hier’

Terwijl Boschman geniet van temperaturen boven de 20 graden, zit Robin van Lierop nog gewoon in Nederland. “Ik en Marieke en de rest van de crew blijven gewoon thuis. Yvonne traint bij Henk van Bergen en Seth, dus dit is meer zijn ding.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl