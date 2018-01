Stal Optimum Horses ligt in het Zwitserse plaatje Dielsdorf, vlakbij Zurich, en is in eigendom van voormalig springruiter Thomas Mecan en zijn echtgenote Gloria Eschembach. “Nadat Thomas me benaderde ben ik een dag gaan kijken en het leek me wel iets”, legt Ruben Romp uit. “In december ben ik twee weken op proef geweest. Dat is zo goed bevallen en na de jaarwisseling ben ik hier begonnen.”

Negen sportpaarden

Romp heeft op zijn nieuwe plek negen sportpaarden tot zijn beschikking, waarvan zes die al op niveau hebben gesprongen en drie wat minder ervaren paarden. Daarnaast rijdt hij een aantal handelspaarden.

Wedstrijddebuut

“Die zes hebben met met vorige ruiters al ervaring opgedaan op niveau. Ze missen wat wedstrijdritme en ik denk met deze op tweesterrenniveau te beginnen. De andere drie zijn zeven, acht en negen en daar zit nog wat werk in. Ze hebben de leeftijd en voor de iets langere termijn denk ik ze heel goed gaan worden. Echt paarden wat ik wel wat mee kan!”, vervolgt de ruiter enthousiast. Over twee weken maakt hij voor zijn nieuwe werkgever zijn wedstrijddebuut bij De Peelbergen in Kronenburg.

Veel bereikt

Terugkijkend op zijn dienstverband de Margaretha Hoeve vertelt Romp: “In vrij korte tijd heb ik veel bereikt. Ik wist dat Teavanta een keer verkocht zou gaan worden. Na Barcelona in 2016 zijn we om de tafel gaan zitten en hebben toen afgesproken de merrie nog een jaar aan te houden. Na de verkoop heb ik aangegeven met de 1.45 m-paarden Evita en Happy en daarnaast de jongere paarden door te willen gaan. Bij nader inzien werd vanuit de Margaretha Hoeve besloten dat ik verder moest gaan kijken.”

Leeftijd dat het kan

Daarop overwoog Romp om weer thuis bij zijn vader te gaan rijden. “Maar met oog op mijn toekomst wilde ik toch liever ergens anders aan de slag. Het is moeilijk om alleen van de sport te kunnen leven en hier in Zwitserland kan ik ook met oog op de handel ervaring opdoen. Het is een nieuwe uitdaging maar ook best een stap. De omgeving, de mensen en de paarden zijn allemaal nieuw, maar ik ben nu op een leeftijd dat het nog kan. Ik hoop in de toekomst iets aan deze ervaring te hebben en we zien wel hoe het loopt”, besluit Romp die niet uitsluit ooit weer terug naar Nederland te keren.

