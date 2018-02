Laura Graves met ruim 30.000 euro prijzengeld aan de leiding na pas drie weken AGDF

Graves staat met de zestienjarige Florett As-zoon op de vierde plaats in de wereldranglijst en schreef beide proeven in de WB-wedstrijd in de eerste week van het AGDF op haar naam, net als beide 5*-proeven in de derde week.

Top drie

De Zweedse Tinne Vilhelmson-Silfvén staat achter Graves en de KWPN-ruin op de tweede plaats met tot nu toe 34,100 dollar (27.596 euro). Graves’ teamgenote Shelly Francis maakt de top drie van tot nu toe compleet met een totaal aan prijzengeld van 30,350 dollar (24,563 euro).

Bron: Dressagenews