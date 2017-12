Ruim 70% voor Joyce van Schaick en Well Done Sollenburg in Zuidbroek

“Wauw wat heb ik genoten van mijn topper gisteravond op IICH Groningen! De gewone GP had ik mijn handen vol, maar was blij dat hij zich toch de baan rond liet sturen ondanks dat hij het echt wel heel spannend vond.

We mochten een gedeelde derde plek in ontvangst nemen met 65,07% en dat betekende dat we kür mochten rijden. De kür was zo gaaf om te rijden, alles klopte een keer!”, liet Van Schaick op haar facebook weten.

Persoonlijk record

Het was de eerste keer dat Van Schaick deze kür in Nederland reed met de Metall-zoon en de score van 70,250% betekende niet alleen de overwinning, maar ook een nieuw persoonlijk record voor het duo.

Top drie

De tweede plaats was voor Hester Bischot met Trovador Raposa BR (v. Ofensor). Bischot kreeg voor haar kür met de schimmelhengst 67,833% en vormde daarmee geen bedreiging voor Van Schaick. Saskia Knol maakte met Cynosa (v. Tuschinski) de top drie compleet. Het duo won eerder op de dag de Grand Prix, maar moest met een score van 66,375% in de kür Van Schaick en Bischot voor laten gaan.

