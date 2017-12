Ruiterwissel voor BWP-hengst Jackson de Regor

Said reed de bruine BWP’er, die vorig jaar de Belgische hengstencompetitie op zijn naam schreef, sinds februari dit jaar en hete meest recente succes van het duo was de zege in de Grand Prix van Opgabbeek afgelopen oktober.

Grand Prix-paarden

Jackson de Gregor is niet het eerste Grand Prix-paard voor Walker. Begin dit jaar kreeg de Canadese amazone ook al de BWP-hengst Falco van Spieveld (v. Toulon) onder het zadel, waarmee ze op het hoogste niveau rijdt. Daarnaast heeft Walker ook nog onder andere de KWPN-ruin Excellent B (v. Berlin) en de Balou du Rouet-zoon Chaloubet tot haar beschikking.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/FB