Met drie foutloze rondes bezorgde Samantha McIntosh haar land Nieuw-Zeeland de eerste Nations Cup zege van het nieuwe seizoen van de Longines FEI Nations Cup serie. In Abu Dhabi moest favoriet en Europees kampioen Ierland zojuist buigen in de barrage voor Down Under. Shane Breen kon in de beslissende ronde niet foutloos blijven.