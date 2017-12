Samenwerking Julien Epaillard en Team LM beëindigd

Voor Team LM boekte Julien Epaillard belangrijke overwinningen dit jaar. Met Quatrin de la Roque (v. Quick Star) won hij de Grand Prix van Bordeaux en een 1,55m-rubriek op het CSI5* in Parijs. Ook met Cristallo A LM (v. Casall) was de Fransman succesvol en een week geleden werd Epaillard de winnaar van de wereldbekeromloop in Londen met Toupie de la Roque (v. Kannan).

Philippe Rozier

Na een samenwerking van zes jaar slaat Julien Epaillard een nieuwe weg in. Team LM heeft in Philippe Rozier, die met het Franse team goud won op de Spelen in Rio, een goede opvolger gevonden. Rozier zal in het zadel kruipen van onder meer Cristallo A LM.

Bron Studforlife.com