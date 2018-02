Sander Geerink verkoopt toppaarden Robinson en Bentley N

Robinson was als tien jaar bij Sander Geerink op stal. Met de dertienjarige zoon van Rubert beleefde de ruiter uit Gelselaar zijn internationale doorbraak. Hij won er drie internationale GP’s mee, die van Barbizon, Lommel en Samorin. Vorig jaar debuteerde Geerink in de Grand Prix van Jumping Amsterdam. De ruin is echter op een leeftijd dat het paard interessant is voor de handel, waardoor Geerink besloot het paard te verkopen.

Bentley N

Met de twaalfjarige Bentley N was Geerink op 2* en 3*- niveau regelmatig vooraan te vinden. De zoon van Numero Uno kwam anderhalf jaar geleden via Annelies Vorsselmans en Jeroen Dubbeldam bij Geerink op stal.

Jonge aanwas

De ruiter uit Gelselaar richt zich nu op de ontwikkeling van zijn negenjarige Something Special (v. Apoleon Timpex). De vos ruin heeft hij sinds oktober vorig jaar op stal en heeft inmiddels op 3*-niveau zijn rondjes gemaakt.

Bron Facebook/De Stentor