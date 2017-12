Sanne van der Pols wint eerste KNHS Felix Juristen Cup

Sanne vertelt over haar proef: “Ik heb heel fijn gereden. De proef was foutloos op een wegschiet momentje na toen ze het hekje aan tikte voor de laatste lijn. Alleen de uitgestrekte draf kan nog mooier, daarin wordt ze nog te loperig.”

Controle

Van der Pols, die ook succesvol is bij de Children met Excellentie, heeft de stijgende lijn flink te pakken met haar pony. “Ik doe nu twee jaar mee op dit niveau en we scoren nu pas rond de 70%. Het heeft best lang geduurd, maar er doen ook zoveel mee en ook heel veel goeie combinaties. Door veel mee te doen en veel te trainen zijn we steeds beter geworden. Ik heb veel met haar meegemaakt in de ring, maar nu kan ik haar steeds meer onder controle krijgen. Eerder liep ze teveel onder me uit en nu niet meer. Het beeld is veel rustiger en ze danst bijna in de draf. Dat geeft echt de doorslag”, legt ze uit.

Lily van den Hoogen

De opkomende combinatie gevormd door Lily van den Hoogen en Martinez Candyman werd fraai tweede met 69,83%. Thessa Gilbers en Baumans Despino werden derde met 69,10%.

Kiki Romney bezette met Reedborders Amazing de vierde plaats met 68%. Evi van Rooij maakte de top vijf compleet door met King Stayerhof’s Jarno 68,55% te noteren.

De kadercriteria worden in 2018 aangescherpt. De A-kaderscore gaat van 70% naar 71%, de B-kaderscore van 68% naar 69%. Daardoor gaan de huidige A-kadercombinaties, behalve Mickey Schelstraete en Elin’s Noncisdador, terug naar het B-kader.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl