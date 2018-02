Sanne Thijssen hervat wedstijdprogramma: ‘Gelukkig maar’

“Gelukkig maar”, begint Sanne Thijssen. “CSI Kronenberg stond al wel op mijn planning, maar door de schorsing heb ik wel met wat paarden moeten schuiven. Dat vond de organisatie geen probleem. Een van de paarden die ik meeneem, Stippel, zal nu in de Peelbergen de dikke proeven lopen ter voorbereiding op Indoor Brabant. Anders had ik hem meegenomen naar Neumunster, maar dat was vorig weekend geen optie.”

Geregel geen pretje

Door de schorsing kon de springamazone uit Sevenum niet starten in het Duitse Neumünster. Ze maakte van de nood een deugd. “Ik zou eigenlijk maar twee dagen gaan skiën en daarna doorreizen naar Neumünster. Nu heb ik er een paar dagen extra skiën aan vastgeplakt. Dat was op zich leuk, maar al het geregel en gebel om de schorsing, die onterecht bleek, op te heffen was natuurlijk geen pretje. Uiteindelijk is het nog vlot gegaan en kan ik gelukkig weer gewoon op concours”, aldus Thijssen, waarvan de familie met Stal Thijssen te boek staat als een van de founders van het ECdP.

Nederlandse ruiters

Op het CSI in Kronenberg, waar deze editie bijna 10.000,- extra prijzengeld te winnen valt , verschijnen naast Sanne, haar zusje Mel en vader Leon meerdere Hollandse topruiters ten tonele. Uit het Oosten van het land komen Gerco Schröder en Hendrik-Jan Schuttert aan de start, terwijl voor de Provincie Limburg de neven Hendrix en Aniek Poels van de partij zijn.

Internationale garde

De Internationale garde bestaat onder andere uit ruiters afkomstig uit Amerika, Zuid-Afrika, China, Australië en Argentinië. De deelnemerslijsten laten wederom veel Duitse combinaties zien met onder andere Olympisch amazone Katharina Offel.

Bron: Persbericht