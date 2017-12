Sanne Thijssens Sara Galotiere ingeslapen na ongeluk in Liverpool

In een verklaring zegt de organisatie van het concours: “De organisatoren van de Liverpool International Horse Show kondigen met veel verdriet en spijt aan met dat Sara Galotiere is in geslapen.” Show president Nina Barbour sprak in de verklaring haar medeleven uit naar Sanne, het team, de familie Thijssen en iedereen rondom het paard.

Pas sinds maart onder het zadel

Sanne Thijssen reed Sara Galotiere sinds begin maart van dit jaar. Ze had de teugels overgenomen van de Spanjaard Carlos Lopez-Fanjul Tariere. In hun tweede internationale optreden, in Kronenberg, werd het was het paar tweede in de 1,40m Medium Tour finale.

‘Echte merrie, snel en scherp’

Thijssen zei toen over het paard: “Het is altijd afwachten hoe een nieuw paard zich op een ander terrein zal gedragen. Het is een echte merrie, maar wel goed te rijden. Snel en scherp. Ik ben positief verrast!” Na Kronenberg volgden nog een aantal successen tot op 3*-niveau, zoals een zege in de 1,50m-rubriek in Luik begin november.

‘Ergste manier om een paard te verliezen’

Op haar Facebook-pagina schrijft Sanne Thijssen: “Dit is de ergste manier om een paard te verliezen. Sara was een echte vechter, ze deed altijd haar best. Zelfs als ze uit stilstand een dikke oxer had moeten springen, had ze het geprobeerd. Ze zou nooit stoppen! Zelfs deze laatste ronde in Liverpool haalde ze alles uit de kast voor me! Dank je Sara! Je bent nu een grote ster aan de hemel.”

Bron Horse and Hound/Facebook