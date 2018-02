Sanne Vos: ‘Amerika is echt te gek!’

“Het weer is elke dag super lekker, de mensen zijn enorm aardig, het eten is lekker en alles is zo groot. Amerika is echt te gek!”, aldus Subtopamazone Sanne Vos die in haar ponytijd Champ of Class (v. FS Champion de Luxe) naar internationale successen reed.

Sprookje

“Stacy heeft haar eigen barn met twaalf stallen. Ik help haar met het trainen en verkopen van de paarden”, zegt Vos over de stal in Ocola, ongeveer 3,5 uur van paardenparadijs Wellington. “Zelf ben ik ook al in Wellington geweest: ik ging met Stacy mee naar een CDI en mocht zelf een trainingspaard meenemen, dat was echt een superleuke ervaring! De stallen in Wellington zijn prachtig. En overal waar je kijkt zie je paarden, net een sprookje!”

Unieke ervaring

“Ik ben echt super blij dat ik dit door gezet heb en dat ik hier nu ben. Uiteraard mis ik de paarden, familie en vrienden thuis. Maar dit is echt zo’n unieke ervaring en ik kan iedereen met hetzelfde idee het absoluut aanraden! Ik heb in een maand tijd al zo veel geleerd en levenservaring op gedaan. Mijn laatste weken hier gaan nu in en ik ga zo veel mogelijk genieten.”

Bron: Facebook DressuurstalVanBaalen