Saskia Knol met Cynosa naar winst in GP

Noordman liet 66,40% noteren en was daarmee ruim voor op Vai Bruntink die in de GP derde werd met Chardonnay (v. Winning Mood). Bruntink behaalde een score van 65,07%. Joyce van Schaick reed met Well Done Sollenburg (v. Metall) ook precies 65,07 en deelde de derde plaats met Bruntink. Winnares Knol rijdt sinds mei Grand Prix met de door haar zelf opgeleide Cynosa.

Vanavond Kür op Muziek

Vanavond mogen de beste zes combinaties uit de ZZ-Zwaar, de PSG en de Zware Tour-proeven van vanmiddag een Kür op muziek rijden. De livescores zijn via de website van IICH Groningen te volgen.

Klik hier voor de volledige uitslag van de Zware Tour.

Bron: Paardenkrant – Horses.nl