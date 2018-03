Schoots konining van Someren

In het ZZ-Licht noteerde de combinatie ook al hoge scores en ook dit niveau lijkt de Jazz-nakomeling van Schoots makkelijk aan te kunnen. Ze behaalden in Someren 71,36% en 71,57%.

Hanneke Ariens werd tweede in de eerste proef met Exclusive (v. Olivi) met 68,50%. Ze werd gevolgd door Noortje van der Hoff en Loverchamp (v. Longchamp) met 65,86%. Van der Hoff werd tweede in de tweede proef met 66,21%. Plaats drie was hier voor Zinzi Aegten en Black Diamond (v. Gribaldi) met 65,54%.

Bastings scoort

In de Prix St. Georges was de zege voor Mandy Wilms en El Ganador met 68%. Remy Bastings werd tweede in de rubriek met Beckham (v. Flemmingh) met 66,67% en derde met Damoiseaux (v. Riverdance) met 66,32%.

De Zware Tour-rubriek schreef Bastings met voorsprong op zijn naam. Zijn Inter II-proef met Ambassador (v. Rhodium) was goed voor 68,24%.

In de Intermediaire I pakte Danielle Houtvast de overwinning met Alfresco (v. Jazz) met 69,19%.

De junioren en young riders reden tegen elkaar. In de landenproef ging de zege naar junioramazone Holly Rawlins met Show Boy (v. Show Star) met 65,76%.

In de individuele proef ging de zege wederom naar een junioramazone, dit keer naar Vera Funke Kupper. Met Dance Little Sister (v. Winningmood) noteerde ze 61,62%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl