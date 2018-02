Schorsing Sanne Thijssen onmiddellijk opgeheven

2

Heel terecht dat de schorsing is opgeheven en schandalig dat Sanne überhaupt verdachte is geweest en is geschorst. Dat had nooit mogen gebeuren.

Het was compleet logisch dat de ketamine in het bloed van het paard terecht is gekomen vanwege de medische handelingen die daarvoor zijn verricht.

Zelfs zonder verklaring van een dierenarts zou de FEI met een beetje logisch nadenken tot dezelfde conclusie zijn gekomen.