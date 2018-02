Gerco Schröder heeft de derde plaats die hij gisteren behaalde in de openingswedstrijd op de Longines Masters in Hong Kong niet kunnen prolongeren. De ruiter stuurde vandaag Glock’s Lausejunge de ring in. In de winning round van het parcours over 1,50 m kon Schröder enige tijd de vijfde positie vast houden, maar het was de laatste starter die daar verandering in bracht.