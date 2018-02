Schröder net buiten top vijf in Speed Challenge Hong Kong

Voor Weishaupt was de wedstrijd in Hong Kong het tweede evenement waar hij met de Chacco Blue-zoon, die normaal gesproken door zijn werkgever Ludger Beerbaum wordt gereden, aan de start kwam. Het duo kwam foutloos aan de finish met 63,47 seconden op de klok.

Delaveau en Staut

Delaveau was o,1 seconde langzamer dan Weishaupt en liet de Landor S-dochter in 63,57 seconden over de streep galopperen. De Fransman werd op zijn beurt gevolgd door zijn landgenoot Kevin Staut met Ayade de Septon et HDC (v. Wandor van de Mispelaere). Twee weken geleden won het duo in Zürich nog een 5*-tweefasenproef over 1,50m en vandaag eindigden ze met 66,05 seconden op de derde plek in deze Speed Challenge.

Nederlanders

Schröder bleef foutloos met de Numero Uno-dochter, waarmee hij gisteren in Hong Kong ook al derde werd in een 1,45m-rubriek op tijd, maar was net te langzaam voor een plek in de top 5 vandaag. Marc Houtzager en Sterrehof’s Edinus (v. Padinus) bleven eveneens foutloos, maar waren te langzaam voor de top tien.

Klik hier voor alle uitslagen

Bron:Paardenkrant-Horses.nl