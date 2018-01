Ben Schröder wint CSI3* Grote Prijs Drachten

In een lastige eerste omloop wisten slechts acht ruiters zich te plaatsen voor de barrage. Meerdere ruiters zagen zich genoodzaakt halverwege het parcours de handdoek in de ring te gooien.

Michel Hendrix

In de barrage liep Michel Hendrix met Baileys (v. Indoctro) tegen een springfout aan. Volgens Michel zelf opgelopen doordat hij als eerste starter misschien net even te veel wilde.

Piet Raijmakers Jr. wist met Van Schijndel’s Dominus (v. Berlin) als tweede starter in de barrage foutloos te blijven en werd uiteindelijk tweede door zijn tijd van 41,39 seconden.

Christophe Vanderhasselt werd derde met Identity Vitseroel (v. Air Jordan Z). Hij moest een springfout incasseren in een snelle tijd van 38,74 seconden.

Springfouten

Ook Jur Vrieling en Sjaak Sleiderink liepen tegen een springfout aan. Vrieling werd uiteindelijk zevende met Davall (v. Zavall VDL) en Sleiderink werd vijfde met Ivan R (v. Apple Juice).

Als een van de laatste starters reed Schröder Davino Q foutloos in 41,01 seconden de barrage door, goed genoeg voor het oranje lint en de ruim 20.000 euro grote eerste prijs.

Doel voor 2018

“In het afgelopen jaar heb ik met dit paard een paar keer als vijfde ruiter met het Nederlandse team naar een landenwedstrijd gemogen. Mijn doel is nu om in 2018 een paar keer echt met het team mee te mogen doen. Ik heb Davino nu 2,5 jaar en heb steeds rustig de tijd genomen om hem op te leiden, want het is een paard met heel veel kwaliteit. Hij beschikt over extreem veel vermogen, waardoor ik hem ook steeds weer kort voor de hindernissen kan plaatsen. Daarbij heeft hij een grote galop en die twee zaken maken van Davino een zeer competitief paard, dat in een barrage kan winnen”, aldus Schröder.

